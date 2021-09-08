Видеозапись "воспитания" малыша попала в социальные сети и вызвала большой резонанс.

За жестокое избиение малолетнего мальчика в жилом комплексе "Радужный" в пригороде Одессы полиция составила админпротоколы на мать ребенка и ее сожителя.

Как сообщила УНИАН руководитель отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции в Одесской области Любовь Гордиевская, информация об избиении ребенка появилась в сети Интернет.

В частности, пользователи социальных сетей массово тиражируют две видеозаписи. На первой запечатлено, как мужчина и женщина с рюкзаками, сумками и пакетами подходят к подъезду, куда также подбегает маленький мальчик. Мужчина ставит сумки на землю и начинает ребенка бить. При этом малыша, который не может устоять под силой ударов, мужчина придерживает, трясет и снова бьет. Мальчик плачет, а, когда его отпускают, вбегает в открытый подъезд.

На второй видеозаписи видно кабину лифта, куда заходят упомянутые взрослые и ребенок, который, судя по всему, заинтересовался кнопками-указателями этажей, и пытается их нажимать. Женщина сразу размахивается и бьет мальчика.

"Полицейские установили личности правонарушителей – 25-летней матери мальчика и ее 30-летнего сожителя. Свой поступок они объяснили тем, что малыш, которому не исполнилось и двух лет, не слушался", – сказала Гордиевская.

Читайте такжеВ Черкассах отреагировали на смерть замученного ребенка: СМИ показали фото из-под дома умершегоВ отношении обоих взрослых составлены протоколы по ч. 1 ст. 173-2 Кодекса Украины об административных нарушениях. В статье, в частности, идет речь о совершении домашнего насилия физического или психологического характера, в результате чего мог быть (или нанесен) вред физическому или психическому здоровью потерпевшего. Наказание предусмотрено в виде наложения штрафа от 10 до 20 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 30 до 40 часов, или административный арест на срок до 7-ми суток.

На ЧП отреагировала и руководитель Службы по делам детей Одесского городского совета Юлия Никандрова.

"Видео по жилмассиву "Радужный", где родители явно применяли физическую силу в отношении ребенка (простым языком – били с размахом), я переслала коллегам со службы по делам детей Таировской ОТГ... Как можно лупить со всей дури ребенка двух лет, мне до сих пор неясно", – подчеркнула чиновница.

Жестокое избиение ребенка в пригороде Одессы: другие подробности

Указанные видео обнародовала общественная деятельница Зоя Мельник, ей их передали очевидцы происшедшего.

По ее словам, инцидент произошел 4 сентября по адресу жилой массив "Радужный", 19/4.

"Камеры видеонаблюдения запечатлели жестокое обращение с ребенком", – акцентирует Мельник.

Внимание! Видео не рекомендуется к просмотру впечатлительным людям, беременным и несовершеннолетним!

Она отмечает, что написала соответствующее заявление в полицию. Общественница полагает: взрослые с ребенком приехали в Одессу на отдых. Это предположение Мельник сделала, исходя из того, что женщина и мужчина шли с соответствующими рюкзакам и сумками, а жильцы дома их не знают и раньше не видели. Мальчику – 1 год и 8 месяцев.

Инцидент получил в Одессе большой резонанс. В социальных сетях люди требуют наказать родителей малыша, пишут, что его могут "забить насмерть". Также отмечают: если он выживет в результате побоев, которые, вероятно, практикуются в этой семье, то может стать инвалидом, или садистом, так как "будет мстить другим детям за свои обиды и унижения".

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Автор: Лариса Козовая