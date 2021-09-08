Отец и мать жестоко избивали мальчика, пока тот плакал от боли и страха.

В Одессе на камеры видеонаблюдения в одном из жилых кварталов города попало жестокое воспитание маленького ребенка. Родители по очереди избивали мальчика. Сначала отец сильно бил сына по ягодицам, а потом добавила боли еще и его мама.

Об ужасном инциденте сообщили в Telegram-канале "Одесса как она есть".

На видео можно увидеть, как родители вместе со своим маленьким сыном возвращаются домой. Мужчине что-то очень не понравилось, поэтому он поставил большие пакеты на землю и начал "воспитывать" малыша. Отец сильно бил сына, а тот только и мог, что плакал от боли и страха.

Мать ребенка спокойно смотрела на "спартанское воспитание" ребенка и просто ждала, пока ее муж закончит бить ребенка и они вместе зайдут в подъезд.

Читайте такжеПод Киевом 8-летний мальчик ушел из дома, получил две двойки в школеНа этом издевательства над маленьким мальчиком не закончились. Когда родители и их сын зашли в лифт, бить малыша начала мать. Ребенок беспомощно плакал и ничего не мог сделать.

Внимание! Видео содержит насилие над маленьким ребенком!

Как отметили авторы видео, неравнодушные свидетели обратились в полицию и уже написали заявление. Теперь инцидентом занимается Служба по делам защиты ребенка. Маленькому мальчику, которого жестоко избивали родители, всего 1,8 года.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Херсоне нетрезвый отец уронил 2-летнего мальчика во время танца. У ребенка ушиб мозга.

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Автор: Полина Кузенко