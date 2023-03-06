В соцсетях появилась информация, что Ткачука задержали якобы по подозрению в получении взятки.

В понедельник, 6 марта, Служба безопасности Украины задержала замглавы Одесской ОВА Игоря Ткачука. Как заявил руководитель ОВА Максим Марченко, сейчас продолжаются следственные действия.

"Продолжаем совместно с правоохранительными органами очищение всех руководителей, которые до сих пор не понимают, как именно они должны выполнять свои должностные обязанности, а тем более во время войны. Сегодня СБУ в Одесской области был задержан заместитель главы ОВА Ткачук И. М., Сейчас идут следственные действия. Все подробности по сути дела будут доказаны позже", - заявил Марченко.

Он отметил, что никогда не согласится с любой неправомерной деятельностью лиц независимо от должности которую они занимают.

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В соцсетях появилась информация, что Ткачука задержали якобы по подозрению в получении взятки.

Задержание в Одесской ОВА

Ранее был задержан замглавы Одесской ОВА Олег Муратов. Он подозревается в мошенничестве и подстрекательстве подчиненного к даче взятки.

По версии следствия, Муратов предложил подчиненному "решить вопрос" с правоохранителями, расследующими дело о присвоении госимущества, ссылаясь свои связи с правоохранительными органами. Его задержали после получения 27 тысяч долларов взятки.

5 января суд взял Муратова под стражу с возможностью внесения залога в более 3,2 млн гривен, 6 января он вышел из СИЗО.

10 января начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко уволил Муратова.

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