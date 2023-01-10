Сейчас экс-чиновник на свободе, потому что за него внесли залог.

Начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко уволил своего заместителя Олега Муратова, который подозревается в мошенничестве и подстрекательстве подчиненного к даче взятки.

"Распоряжением начальника Одесской областной военной администрации Максима Марченко № 6/К-2023 от 10 января уволен Муратов Олег Михайлович с должности заместителя главы Одесской областной государственной администрации", - сообщает пресс-служба ОВА.

Дело Олега Муратова: подробности

По данным следствия, Муратов предложил руководителю структурного подразделения обладминистрации "решить" вопрос с правоохранителями и закрыть уголовное производство. Дело расследуется в отношении должностных лиц по факту присвоения государственного имущества. Предлагая дать взятку, Муратов ссылался на свои связи с правоохранительными органами.

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Чиновника задержали после получения 27 тыс. долл. Его связь с должностными лицами в правоохранительных органах проверяется.

Муратову инкриминируют две статьи Уголовного кодекса Украины: ч. 4 ст. 190 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления доверием (мошенничество), совершенное в особо крупных размерах); ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 (завершенное покушение на подстрекательство к предоставлению неправомерной выгоды служебному лицу, которое занимает ответственное положение, за совершение должностным лицом в интересах того, кто предоставляет такую выгоду, любого действия с использованием служебного положения).

5 января суд избрал ему меру пресечения в виде двух месяцев содержания под стражей с возможностью внесения залога более чем в 3,2 млн грн. 6 января после внесения залога он вышел из СИЗО. 9 января суд отстранил его на два месяца от служебных обязанностей в ОВА.

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