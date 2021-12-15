Подозреваемого задержали, он признался в содеянном, узнали журналисты.

В захваченном Россией Крыму 45-летний мужчина едва не изнасиловал 8-летнего мальчика в заброшенном доме.

Мужчина пытался изнасиловать ребенка в Ялте, подозреваемый уже задержан и во всем признался, сообщил Telegram-канал "Mash на волне".

По его данным, злоумышленник заманил ребенка в заброшенное здание – пообещал показать коллекционные марки, и мальчика согласился.

Читайте такжеЕсть склонности к педофилии: в Одесской области осудили похитителя 7-летней девочки"…(ребенок – Ред.) направлялся домой из школы. Обычно возвращался с одноклассниками, но в этот раз пришлось идти одному. К мальчику подошел 45-летний Виталий и предложил показать коллекционные марки. Интерес одолел ребенка, он согласился", – отмечается в сообщении.

В заброшенном доме мужчина якобы приказал школьнику снять куртку, а потом повалил его на землю.

"…Мальчик закричал, Виталий испугался, что его заметят, и убежал", – говорится на канале.

После инцидента мать ребенка обратилась к так называемым сотрудникам "полиции", и подозреваемого задержали.

Ранее похожий инцидент произошел на материковой части Украины. В Одессе мужчина летом подошел к 6-летней девочке и поманил за собой, пообещав что-то купить. Ребенок пошел с незнакомцем.

Злоумышленник отвел девочку в безлюдное место, достал свой половой орган и заставил его взять в руки для мастурбации. Мужчина также трогал руками половые органы девочки.

Злоумышленника задержали, суд приговорил его к пяти годам тюрьмы.

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Автор: Екатерина Присяжнюк