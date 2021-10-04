Девочка придумала большую историю с "вымогательством", но ее план все равно раскрыли.

В оккупированном Крыму 16-летняя школьница настолько хотела угодить своему бойфренду, что решила ограбить своих родителей. Девочка и ее избранник разыграли историю с псевдовымогательством, а затем она украла у матери с отцом 4 тысячи долларов.

Об инциденте сообщили в Telegram-канале Mash.

Так, школьница, которая живет вместе с семьей под Ялтой, сильно хотела завоевать сердце 16-летнего мальчика. Она решила помочь своему избраннику и осуществить его мечту - парень хотел мотоцикл.

"Для этого был придуман хитрый план: вымогать нужную сумму с фейка. Саму себя уговаривать долго не пришлось, она взяла деньги из родительской нычки и передала любимому", - говорится в сообщении.

Мама девочки заметила, что из ее дома пропала крупная сумма денег. Она принялась расспрашивать дочь и та показала ей переписку с "вымогательством". Школьница упомянула и о своем бойфренде.

Читайте такжеВ Сумской области умер мужчина, убивший трехлетнего сына - СМИРодители 16-летней жительницы оккупированного Крыма отправились в полицию, они написали заявление и сообщили правоохранителям о "вымогателе". Когда девочке пришлось давать показания, она призналась в содеянном и рассказала, как ограбила родителей.

Школьница успела передать деньги своему бойфренду, однако после того, как она рассказала обо всем родителям, парню пришлось вернуть крупную сумму.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Крыму тигр откусил палец годовалому мальчику. К хищнику ребенка поднесли родители

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Автор: Полина Кузенко