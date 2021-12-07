По данным Telegram-каналов, он покончил с собой.

В оккупированном Симферополе нашли мёртвым руководителя представительства российской авиакомпании "Аэрофлот" Роберта Валеева.

В Telegram-канале Mash сообщают, что Валеев покончил с собой, однако официального подтверждения информации о причинах смерти сотрудника авиакомпании на данный момент нет.

"Для компании это неожиданная трагедия и большая потеря. Просим отнестись с пониманием, что в настоящее время мы вынуждены воздержаться от каких-либо комментариев - по этическим причинам и в интересах следствия. Для получения информации необходимо обращаться в правоохранительные органы", — сообщили Интерфаксу в пресс-службе авиакомпании.

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По данным агентства, тело Валеева обнаружили еще в воскресенье, 5 декабря. Mash сообщает, что за четыре дня до своей смерти 56-летний Валеев приказал выключить все камеры в офисе рядом со старым аэропортом. Последний раз Валеев показывался на глаза коллег в 14:30. Потом закрылся в кабинете и попросил разбудить его через час, из кабинета он больше не выходил.

"Спустя два часа сотрудники не смогли достучаться до Роберта, выбили дверь и нашли его повешенным. Мужчина оставил в куртке записку: в ней попрощался с семьёй", — пишут в Telegram-канале. В сети сообщают, что Валеев в записке также обвинил в своём решении двух человек, которые хотели с его помощью разделить бюджет "Аэрофлота". Накануне происшествия Валеев должен был лететь в командировку в Москву для встречи с начальством.

Следком РФ уже начал следственные действия по данному факту.

Напомним, сегодня Киевский апелляционный суд дал разрешение на задержание бывшего так называемого "прокурора" оккупированного Крыма и новоназначенного посла РФ в Кабо-Верде Натальи Поклонской. Ее подозревают в государственной измене.

Прокурору офиса генпрокурора предоставлено разрешение на задержание подозреваемой с целью ее привода для участия в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Автор: Екатерина Малюга