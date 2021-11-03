Киевский балкон, забитый хламом, потроллили ряд интернет-пользователей.

В Оболонском районе Киева на территории жилого массива Оболонь в одном из жилых домов сфотографировали "немного захламленный" балкон.

Балкон, на котором было много хлама, находится по адресу ул. Приречная, 9а, говорится в Telegram-канале "Киев Сейчас".

На снимке видно, что балкон был завален вещами, похожими на мусор, и они едва с него не падали.

Интернет-пользователи по-разному прокомментировали фото захламленного балкона.

"Утеплитель", – написал Alex Radievskiy. "Это все нужное...", – пошутил Artem. "Это вакцинированные от невакцинированных баррикадируются...", – поделился шуткой DAnatoliy. "Бедняги соседи...", – отметила Ксения.

Напомним, весной прошлого года президент Владимир Зеленский посоветовал украинцам во время антикоронавирусного карантина сделать то, что откладывалось "на завтра", в частности, – разобрать балкон, "музей мусора", который нельзя выбрасывать, потому что "когда-то точно понадобится".

Ранее стало известно, что в центре Киева на ул. Ярославов Вал исследователь подземных объектов – диггер Алексей Лафа – превратил свою четырехкомнатную квартиру в настоящую свалку. Мужчина решил продать жилье, его стоимость оценили в $250 тысяч.

Автор: Екатерина Присяжнюк