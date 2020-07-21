Зеленский об освобождении заложников в Луцке: работают профессионалы

Президент не стал раскрывать детали.

Президент Украины Владимир Зеленский уверяет, что над освобождением людей, которые находятся в захваченном автобусе в Луцке, работают профессионалы.

Читайте такжеЗаминирован не только автобус: обнародована запись разговора с луцким террористом (видео)Соответствующее заявление он сделал во время общения с представителями СМИ в Киеве, сообщили в Офисе президента.

По словам Зеленского, он знает все детали развития ситуации с захватом автобуса:

«Работают профессионалы. Делаем все, чтобы освободить наших заложников. Сейчас ведутся переговоры с человеком, который захватил заложников, поэтому не могу говорить о деталях».

Он также сообщил, что в Луцке работают сотрудники МВД, СБУ, привлечены представители Офиса президента.

Как сообщал УНИАН, утром 21 июля в Луцке террорист захватил пассажиров автобуса и забаррикадировался в нем.

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