Захват заложников в Луцке: преступник заявил о еще одном захваченном автобусе с людьми
11:18, 21 июля 2020Происшествия
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Полиция сообщила, что в захваченном преступником автобусе находятся около 20 человек.
В Луцке захватили заложников / УНИАН
Правоохранители ведут переговоры с вооруженным мужчиной, который захватил автобус с заложниками в Луцке.
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Как сообщает «Перший», по непроверенной информации, мужчина заявляет, что в Луцке есть еще один автобус с заложниками.
Как сообщал УНИАН, в центре Луцка мужчина с оружием утром захватил автобус с заложниками.
Территорию Театрального майдана окружили спецназовцы. Полиция сообщила, что в захваченном автобусе находятся около 20 человек.
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