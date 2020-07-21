Захват заложников в Луцке: преступник заявил о еще одном захваченном автобусе с людьми

Полиция сообщила, что в захваченном преступником автобусе находятся около 20 человек.

Правоохранители ведут переговоры с вооруженным мужчиной, который захватил автобус с заложниками в Луцке.

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Как сообщает «Перший», по непроверенной информации, мужчина заявляет, что в Луцке есть еще один автобус с заложниками.

Как сообщал УНИАН, в центре Луцка мужчина с оружием утром захватил автобус с заложниками.

Территорию Театрального майдана окружили спецназовцы. Полиция сообщила, что в захваченном автобусе находятся около 20 человек.

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