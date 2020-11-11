Правонарушителя удалось задержать, обошлось без жертв.

В Николаевской области мужчина захватил в заложники пассажиров автобуса и угрожал взрывчаткой.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Херсонской области.

Как сообщается, происшествие произошло по автодороге за с. Шевченково Николаевской области. За с. Шевченково пассажир сел рядом с водителем и стал его отвлекать от управления. Мужчине сделали замечание, на что он неадекватно отреагировал – вблизи поворота к населенному пункту Луч он приказал водителю остановить автобус и сообщил, что у него в рюкзаке взрывчатка, а также достал нож и стал угрожать, что порежет себя.

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Правоохранители, приехавшие на вызов, разоружили правонарушителя и удерживали его до приезда следственно-оперативной группы. В ходе поверхностного осмотра полицейские установили, что информация о взрывчатке оказалась ложной.

Как сообщается, правонарушителем оказался 47-летний мужчина. Сейчас он не имеет постоянного места проживания.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины «Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет. Устанавливаются все обстоятельства.

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21 июля в Луцке вооруженный Максим Кривош захватил рейсовый автобус с пассажирами. В заложниках оказались 13 человек. Вечером все захваченные граждане были освобождены, а мужчина задержан. Кривошу 44 года, он дважды судим.

23 июля в Полтаве 32-летний ранее судимый Роман Скрипник, угрожая гранатой, захватил сотрудника уголовного розыска, а затем обменял его на полковника Виталия Шияна. С ним он поехал на предоставленном в соответствии с его требованиями автомобиле. Злоумышленник озвучил свои требования. В частности, он хотел избежать уголовной ответственности за совершенное преступление (угон автомобиля и взятие заложника) и скрыться. 1 августа, правоохранители установили местонахождение мужчины, однако, как заявили в Нацполиции, его действия начали угрожать жизни правоохранителей, поэтому снайпер обезвредил его. Позже стало известно, что он подорвался на своей гранате.

3 августа около 12:20 в банк в здании бизнес-центра "Леонардо" на углу улиц Владимирской и Богдана Хмельницкого в Киеве вошел мужчина и заявил, что у него в рюкзаке взрывчатка. Сотрудники правоохранительных органов установили, что это гражданин Узбекистана Каримов, проживающий в Киеве. Злоумышленника задержали.

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Автор: Екатерина Лиманская