Полтавского террориста, взявшего в заложники копа, ликвидировали

Преступник был ликвидирован сотрудниками полицейского спецназа КОРД метким выстрелом.

1 августа, около 02:00, на окраине поселка Опошня Зеньковского района во время проведения розыскных мероприятий по розыску Скрипника, в один из нежилых домов зашел начальник СРПП Зенковского отделение Гадячского отдела полиции капитан полиции Гума, и обнаружил преступника.

Об этом в Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

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"У Гумы было при себе табельное оружие. С целью задержания злоумышленника введена в действие специальная полицейская операция "Гром", – написал он.

Преступник был ликвидирован сотрудниками полицейского спецназа КОРД метким выстрелом. У заложника было три секунды для того, чтобы отскочить от места взрыва гранаты.

Как сообщал УНИАН, 23 июля в Полтаве 32-летний ранее судимый Роман Скрипник, которого подозревают в незаконном завладении транспортным средством, угрожая гранатой, захватил сотрудника уголовного розыска, а затем обменял его на начальника УУР ГУНП в Полтавской области полковника Виталия Шияна.

С ним он уехал на предоставленном в соответствии с его требованиями автомобиле. Злоумышленник озвучил свои требования. В частности, он хотел избежать уголовной ответственности за совершенное преступление (похищение автомобиля и взятие заложника) и скрыться. Позже мужчина отпустил полицейского и, оставив автомобиль, убежал в лесопосадку.

К поискам злоумышленника привлечены полицейские, нацгвардейцы, кинологи с собаками, специалисты с квадрокоптерами, вертолет.

Создан оперативный штаб в составе работников прокуратуры Полтавской области, Главного управления Нацполиции и управления СБУ в области.

Прокуратура Полтавской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов и захвата их в качестве заложников, хранения боеприпасов без предусмотренного законом разрешения (ст. 348, ст. 349, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

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