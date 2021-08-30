В Киеве молния попала в электрощитовую.
Об этом сообщает "Киев Оперативный" в своем Telegram-канале.
"Похоже, что молния попала прямо в электрощитовую хутора Виноградный. Около 30 секунд вспышек, затем хлопок - все потухло", - говорится в сообщении.
Напомним, Украинский гидрометцентр сообщил, что до конца суток 30 августа и ночью 31 августа в Киеве ожидаются грозы, сильные дожди, шквалы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).
Специалисты рекомендуют во время грозы закрывать окна и не подходить к ним, не браться за металлические входные двери.
Основные рекомендации, которые следует соблюдать жителям города во время сильного ветра:
- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;
- избегать пребывания вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.