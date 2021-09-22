В квартире нашли грибы и алкоголь "домашнего" изготовления.

На Житомирщине загадочно умерли мать и две ее взрослые дочери. Правоохранители не смогли установить причину смерти женщин, их тела отправили на вскрытие. Полиция считает, что мать и ее дочери могли отравиться.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Житомирской области.

Инцидент произошел в Коростене. Полиция получила сообщение о гибели матери и ее дочерей 19 и 20 сентября. Сначала умерла женщина 1968 года рождения. Правоохранители выяснили, что она помогала с ремонтными работами в квартире 84-летнего пенсионера. В тот момент женщине стало плохо, она умерла еще до приезда скорой помощи.

"Во время дальнейшего хода событий, уже на следующий день, выяснилось, что по месту жительства женщины, обнаружены тела еще двух человек – ее матери, 1944 г. р., и сестры, 1973 г. р. их нашел сын умершей, когда приехал организовывать похороны, не смог попасть в квартиру и вынужден был обратиться за помощью к спасателям", - рассказали в полиции.

Читайте такжеВ Запорожье на территории университета произошел взрывПравоохранители провели осмотр квартиры и выяснили, что ее дверь была закрыта изнутри и признаков постороннего проникновения не было. В доме они нашли посуду с грибами и немагазинные спиртные напитки.

"По предварительным выводам, причиной смертей женщин стала интоксикация организмов", - добавили в пресс-службе.

Сейчас в рамках открытых уголовных производств назначены судебно-медицинские экспертизы причин смерти женщин и изъятых грибов и алкоголя.

Ранее УНИАН уже сообщал, что на Сумщине более 25 детей отравились в школьной столовой.

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Автор: Полина Кузенко