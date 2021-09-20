Картофель изобразили в образе дамы в платке и в красных сапожках.

В городе Овруч Житомирской области установили памятник картошке. Открытие памятника состоялось на традиционном фестивале картофеля.

Об этом говорится в сюжете ТСН.ua.

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Картофель изобразили в образе дамы в платке и в красных сапожках.

Несмотря на дождь, на фестиваль картофеля в Овруче собрались сотни гостей.

Угощали их десятками картофельных блюд - от драников и голубцов до картофельной бабки.

Все блюда фестиваля оценивало жюри.

Картофель в Украине: что необходимо знать

В конце 2020 года Украина начала импортировать картофель из Польши из-за более низких цен, при том, что украинские картофелехранилища были заполнены отечественной продукцией.

Ранее эксперты EastFruit подчеркивали, что урожая картофеля в 2020 году будет достаточно, чтобы удовлетворить потребности внутреннего рынка.

По состоянию на 1 апреля 2021 года картофель в Украине стоил в среднем на 25% дешевле, чем в начале апреля 2020 года.

В середине июля 2021 года из-за проливных дождей, которые прошли на большей части территории Украины, урожай картофеля испортился, а местами начал гнить прямо на полях.

2 сентября 2021 года эксперты прогнозировали, что в Украине будут продавать будут даже кормовые сорта и неликвид так как будут серьезные проблемы с урожаем картофеля.

Автор: Елена Коваленко