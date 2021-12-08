После того, как женщина убила собственного ребенка, она сама позвонила в полицию.

В Харькове женщина задушила 2-летнего сына и выбросилась с 4 этажа квартиры.

Об этом Новостям.LIVE Харьков рассказал Дмитрий Чубенко пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры. В частности, в прокуратуре заявили, что женщина сама воспитывала ребенка и жила со своим отцом. Она сама призналась полиции в убийстве.

"Поступил вызов на 102 около 4:00. Сколько прошло времени между ее попыткой самоубийства и звонком в полицию нет информации на данный момент. Позвонила именно та девушка, которая и выбросилась с 4 этажа. После приезда полицейских она сообщила им, что убила ребенка и выпрыгнула с 4 этажа. Ей 36 лет, харьковчанка. Убитому мальчику 2 года. Предварительно мальчик скончался от удушения", - сообщили в ведомстве.

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Также стало известно, что женщина ранее не судима, находилась в декрете, одна воспитывала ребенка.

"Она жила со своим отцом. Изучается информация о возможном неизлечимом заболевании, которое побудило ее совершить такой поступок. Орудие убийства: вероятно пояс от халата, который был найден на месте преступления",- сообщили в прокуратуре.

Если ее вину докажут в суде, то она может получить наказание в виде 15 лет лишения свободы, которое предусмотрено п. 2 ч. 2 115 Уголовного кодекса ("умышленное убийство малолетнего ребенка").

В настоящее время женщина находится в больнице в реанимации. Прокуроры ждут, пока врачи дадут согласие на допрос.

В мэрии города добавили, что семья не находилась на учете у соцслужб.

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Автор: Ирина Погорелая