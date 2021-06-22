По словам знакомых, мужчина ударил жену утюгом по голове, а затем задушил проводом от него.

В Теребовле Тернопольской области в ночь на 19 июня муж убил свою молодую супругу, а затем покончил с собой.

Подробности трагедии рассказывает Obozrevatel.

Как сообщает полиция Тернопольской области, рано утром поступил звонок от женщины, которая заявила, что в доме брата обнаружила убитой его 28-летнюю жену. Когда правоохранители прибыли на место инцидента, то во дворе дома нашли и тело мужчины. Он подорвался на взрывном устройстве.

Полиция открыла уголовное производство по статье 115 УК Украины (Умышленное убийство).

Погибшая 28-летняя Анна Яненко была медсестрой. Ее муж, 39-летний Роман Шманько, официально нигде не работал. А незадолго до своей смерти он попросил сестру прийти и забрать его 3-летнюю дочь Аллу.

По словам знакомых, мужчина ударил жену утюгом по голове, а затем задушил проводом от него.

Знакомая семьи также рассказывает, что супруги уже были в процессе развода, и Аня якобы собиралась забрать дочку в Германию, где она работала уже несколько лет. "Аня прилетела из Германии, а Роман вернулся из Польши. Рома заказал столик в ресторане, чтобы отметить день рождения дочери, ей исполнялось 3 годика», - рассказала она.

"Аня давно хотела уехать работать за границу. Подавала документы. И разрешение на работу в Германии получила как раз тогда, когда ей нужно было рожать дочь. Поэтому они с Ромой решили, что она едет туда, устраивается, а потом забирает и их", – отметила подруга Ани.

Все это время Аня присылала часть денег мужу с дочкой. Воспитывать ребенка помогала и семья Романа. Однако, по словам подруги, Роман частенько поднимал на жену руку.

"Она появлялась с синяками. Даже в Германии, когда он туда к ней приезжал, он и там ее бил. Поэтому она и решила с ним развестись", – считает девушка.

Но есть и другая версия трагедии. Один из друзей Шманько рассказал, что в Германии Роман якобы застал Анну с другим мужчиной.

"Она была в машине с ним. Тот еле выжил после этого. Роман вынужден был уехать из Германии после этого. На самом деле он был не против того, чтобы дочь жила в Германии", – рассказал приятель Романа.

Аню похоронили в родном городе 20 июня на Троицу, в день рождения ее единственной дочери. Ее могила расположена неподалеку от могил мамы и бабушки.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Денис Прядко