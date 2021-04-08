По словам подозреваемого, он не смог удержаться, чтобы не наброситься на пенсионера, который был его отчимом.

Житель Одесской области, несколько месяцев назад вышедший из мест лишения свободы, избил и задушил на улице пожилого мужчину, который был его отчимом.

Читайте такжеВ Одессе под колеса поезда прыгнула 81-летняя женщинаПо информации Одесского районного управления полиции №2, тело 74-летнего пенсионера из Усатовской сельской общины нашли местные жители. В тот же день правоохранители задержали его 47-летнего пасынка.

Оказалось, пасынок недавно вернулся из тюрьмы, жил у отчима, но постоянно с ним конфликтовал. В результате пенсионер выгнал мужчину из дома.

В день убийства пасынок увидел отчима на улице, напал на него, избил и задушил.

"Мужчина своей вины не отрицает и признается: конфликтовал с отчимом часто и был зол на него, поэтому, увидев, как тот возвращается домой из магазина, не удержался, чтобы не наброситься на него", - рассказали правоохранители.

По результатам предварительного расследования фигуранту полицейские сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, а суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. За содеянное мужчине грозит от семи до 15 лет лишения свободы.

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Автор: Катерина Комолова