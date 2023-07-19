Предателем оказался бывший военный химик-разведчик, который до середины 1990-х проходил службу в штабе Одесского военного округа.

В Одессе за государственную измену к 15 годам лишения свободы осужден мужчина. Он является уроженцем России, разделял пророссийские взгляды и начал работать на захватчиков еще до начала полномасштабного вторжения.

Как сообщает Одесская областная прокуратура, став вражеским агентом, мужчина фиксировал и передавал спецслужбам РФ сведения о комплектовании воинских формирований, обучении и тренировках, в частности международных военных учений "Си Бриз" в акватории Черного моря.

Также предатель докладывал своим хозяевам о характере вооружения ВСУ, политической ситуации в Украине и перемещении товаров двойного назначения в морских портах.

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"Кроме того, агент передавал разведывательные "отчеты" во время личных встреч в РФ, а для коммуникации использовал закрытые каналы электронной связи", - рассказали в прокуратуре.

В частности, доказаны его связи с кадровым сотрудником управления ФСБ по Курской области. "Предателя задержали в начале февраля 2023 года", - добавили в прокуратуре.

В пресс-службе областного управления СБУ рассказали, что этот российский агент передавал в ФСБ разведданные о Силах обороны на территории Одесской области. Например, собирал сведения о боевой подготовке сухопутных подразделений ВСУ на полигонах Южного региона, в частности расчетов "Джавелинов".

"В случае успешного выполнения заданий российский агент надеялся получить от своих кураторов квартиру в оккупированном Крыму. По имеющимся данным, ему пообещали жилую недвижимость стоимостью 200 тысяч долларов", - добавили в управлении.

По данным следствия, вражеским приспешником оказался бывший военный химик-разведчик, который до середины 1990-х проходил службу в штабе Одесского военного округа.

Как уточнили в СБУ, фигуранта в 2010 году завербовала российская спецслужба и после нескольких "тестовых" заданий перевела его в "режим ожидания" до поступления основных указаний. Сейчас суд признал злоумышленника виновным по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена). Он приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Задержание предателя в Одессе - другие новости

Как сообщал УНИАН, в Одессе задержали мужчину, который за предательство Украины получил от российских оккупантов медаль "За защиту Крыма". Речь идет о боевике российской "самообороны Крыма", в 2014 году он помогал оккупантам захватывать административные здания на территории полуострова, в частности в городе Судак.

Боевик принимал непосредственное участие в "оцеплении" так называемых "теризбиркомов", которые создавали захватчики на полуострове, и тому подобное. За такую помощь оккупантам злоумышленник получил от них кремлевскую медаль "За защиту Крыма" 2014 года.

Также СБУ предотвратила новую попытку российских оккупантов получить координаты зданий, куда временно передислоцировались военно-гражданские администрации и подразделения Сил обороны в Николаевской области. Кроме этого, задержана российская агентка пыталась выявить возможные позиции дальнобойной артиллерии ВСУ, в том числе реактивных артсистем HIMARS, которые привлечены к боевым операциям украинских войск на южном направлении.

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