Парень умер в понедельник, его тело из авто доставали спасатели, узнали журналисты.

В Соборном районе Днепра в понедельник, 27 сентября, в брошенном автомобиле умер парень, которому было 20 лет.

Перед смертью парень забаррикадировался в машине, сообщил Telegram-канал "Ху*вый Днепр".

По его данным, инцидент произошел на ул. Гоголя. Для того, чтобы достать тело умершего из машины, люди вызывали сотрудников ГСЧС.

Читайте такжеНа Сумщине умер парень, который полез на вагон поезда и тянулся к проводам"На Гоголя 20-летний парень жил в брошенном авто... он умер, забаррикадировавшись в машине. Очевидцам пришлось вызывать спасателей, чтобы достать тело парня и отдать СМЭ (судмедэкспертам – Ред.)", – отмечается в сообщении.

В Главном Управлении ГСЧС Украины в Днепропетровской области не сообщали об этом трагическом инциденте.

Интернет-пользователи по-разному прокомментировали смерть парня в Днепре.

"…молодой совсем. Царствие небесное", – написала Nastya.

"Коротко о коммуналке в Украине…", – сострил пользователь под ником Я Тут.

Ранее в Днепре произошла еще одна трагедия – в результате ДТП погибла 20-летняя девушка.

Смертельная авария произошла 25 сентября около часа ночи – легковушка "Mitsubishi Еvolution" вылетела на встречную полосу и столкнулся с мусоровозом.

Автор: Екатерина Присяжнюк