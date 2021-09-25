В Днепре легковой автомобиль "Mitsubishi Еvolution" вылетел на встречную полосу и столкнулся с мусоровозом.
В результате аварии, которая произошла 25-го сентября в 00:36, погибла 20-летняя девушка, сообщает местная служба ГСЧС.
В результате ДТП водителя и трех пассажиров легковушки зажало в искореженной машине.
"С помощью гидравлического резака и работники ГСЧС срезали передние и задние двери, центральные стойки автомобиля и рулевую колонку, деблокировали трех пострадавших и высвободили тело погибшей девушки, 2001 года рождения", – сообщили спасатели.
Спасенных двух молодых мужчин и девушку госпитализировали в Днепропетровскую областную клиническую больницу им. И. И. Мечникова.
Водитель и пассажир мусоровоза "МАЗ" не пострадали.
Правоохранители проводят следственные действия по установлению обстоятельств ДТП.
Как сообщал УНИАН, в Киеве легковушка в результате ДТП вылетела на обочину и насмерть сбила девушку.
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