В результате ДТП водителя и трех пассажиров легковушки зажало в искореженной машине.

В Днепре легковой автомобиль "Mitsubishi Еvolution" вылетел на встречную полосу и столкнулся с мусоровозом.

В результате аварии, которая произошла 25-го сентября в 00:36, погибла 20-летняя девушка, сообщает местная служба ГСЧС.

В результате ДТП водителя и трех пассажиров легковушки зажало в искореженной машине.

"С помощью гидравлического резака и работники ГСЧС срезали передние и задние двери, центральные стойки автомобиля и рулевую колонку, деблокировали трех пострадавших и высвободили тело погибшей девушки, 2001 года рождения", – сообщили спасатели.

Спасенных двух молодых мужчин и девушку госпитализировали в Днепропетровскую областную клиническую больницу им. И. И. Мечникова.

Водитель и пассажир мусоровоза "МАЗ" не пострадали.

Правоохранители проводят следственные действия по установлению обстоятельств ДТП.

Как сообщал УНИАН, в Киеве легковушка в результате ДТП вылетела на обочину и насмерть сбила девушку.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Олег Давыгора