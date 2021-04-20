В Житомире мужчина дважды выстрелил в себя, убегая от полиции / фото ua.depositphotos.com

В больнице Житомира умер 20-летний парень, который накануне во время задержания выстрелил в себя.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Житомир.info.

Читайте такжеВ Житомире мужчина дважды выстрелил в себя, убегая от полиции

Сообщается, что парень – житомирянин 2001 года рождения, в марте ему исполнилось 20 лет.

В полиции Житомирской области изданию сообщили, что по данному факту начата проверка.

"В Управлении патрульной полиции начата служебная проверка обстоятельств указанного происшествия", — сказал пресс-офицер патрульной полиции Игорь Иванюк.

Он также подтвердил, что территориальное управление ГБР проводит расследований действий патрульных.

Что произошло

  • 17 апреля патрульные полицейские пытались остановить мужчину, похожего по описанию предполагаемого нарушителя. 
  • По данным полиции, на законное требование патрульных остановиться мужчина не отреагировал и начал убегать.
  • Во время преследования беглец достал из кармана пистолет и произвел два выстрела, чем причинил себе ранение ладони и лицо.
  • Патрульные вызвали экстренную медицинскую помощь, пострадавшего отвезли в больницу.
  • Пистолет следователи изъяли. По предварительному заключению экспертов, это револьвер "Флобер".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Лиманская