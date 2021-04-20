По данным СМИ, парень умер в больнице, ГБР проводит расследование действий патрульных.

В больнице Житомира умер 20-летний парень, который накануне во время задержания выстрелил в себя.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Житомир.info.

Читайте такжеВ Житомире мужчина дважды выстрелил в себя, убегая от полиции

Сообщается, что парень – житомирянин 2001 года рождения, в марте ему исполнилось 20 лет.

В полиции Житомирской области изданию сообщили, что по данному факту начата проверка.

"В Управлении патрульной полиции начата служебная проверка обстоятельств указанного происшествия", — сказал пресс-офицер патрульной полиции Игорь Иванюк.

Он также подтвердил, что территориальное управление ГБР проводит расследований действий патрульных.

Что произошло

17 апреля патрульные полицейские пытались остановить мужчину, похожего по описанию предполагаемого нарушителя.

По данным полиции, на законное требование патрульных остановиться мужчина не отреагировал и начал убегать.

Во время преследования беглец достал из кармана пистолет и произвел два выстрела, чем причинил себе ранение ладони и лицо.

Патрульные вызвали экстренную медицинскую помощь, пострадавшего отвезли в больницу.

Пистолет следователи изъяли. По предварительному заключению экспертов, это револьвер "Флобер".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Лиманская