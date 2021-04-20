В больнице Житомира умер 20-летний парень, который накануне во время задержания выстрелил в себя.
Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Житомир.info.
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Сообщается, что парень – житомирянин 2001 года рождения, в марте ему исполнилось 20 лет.
В полиции Житомирской области изданию сообщили, что по данному факту начата проверка.
"В Управлении патрульной полиции начата служебная проверка обстоятельств указанного происшествия", — сказал пресс-офицер патрульной полиции Игорь Иванюк.
Он также подтвердил, что территориальное управление ГБР проводит расследований действий патрульных.
Что произошло
- 17 апреля патрульные полицейские пытались остановить мужчину, похожего по описанию предполагаемого нарушителя.
- По данным полиции, на законное требование патрульных остановиться мужчина не отреагировал и начал убегать.
- Во время преследования беглец достал из кармана пистолет и произвел два выстрела, чем причинил себе ранение ладони и лицо.
- Патрульные вызвали экстренную медицинскую помощь, пострадавшего отвезли в больницу.
- Пистолет следователи изъяли. По предварительному заключению экспертов, это револьвер "Флобер".
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