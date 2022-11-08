Им на помощь пришли спасатели.

В Яремче спасатели помогли ребенку и двум мужчинам, которые застряли в воде.

Инцидент произошел 8 ноября на реке Прут, сообщается на странице Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Ивано-Франковской области в социальной сети Facebook.

Днем им сообщили, что в реку Прут упал ребенок. К месту происшествия отправились спасатели 9-й Государственной пожарно-спасательной части и спасатели поисково-спасательного отделения Яремче.

Видео дня

На месте происшествия они увидели двух мужчин с ребенком на камне посреди реки, неподалеку от водопада "Пробой". Люди находились примерно на расстоянии 5 метров от берега.

Выяснилось, что мужчины услышали крики ребенка о помощи и сразу бросились к ней. Девочка находилась в воде, поэтому быстрое течение могло мигом снести ее в водопад.

Спасатели, страхуя друг друга, перешли между камнями воду глубиной 1 метр и добрались до людей.

Девочку на руках перенесли на берег и передали медикам. Мужчинам было опасно переходить воду самостоятельно, поскольку существовала угроза попадания в водопад. Их доставили на берег с помощью спасательной веревки.

Погода в Карпатах

18 сентября в сети появились фотографии первого снега в Украине - он выпал на вершине горы в Карпатах.

Пограничники призвали уклоняющихся не "убегать" в Европу через Карпаты, потому что в горной местности границы выпало до 40 сантиметров снега.

Недавно в Карпатах чрезвычайники спасли двух киевлян, которые не смогли самостоятельно спуститься с гор из-за непогоды.

Вас также могут заинтересовать новости: