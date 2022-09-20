Туристы совершали проход по Черногорскому хребту от урочища Заросляк до села Дземброня.

В Карпатах, где в конце прошлой недели выпал первый снег, спасателям пришлось спасать двух туристов из Киева, которые не смогли самостоятельно спуститься с гор из-за непогоды.

Об этом говорится в сообщении Главного управления ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области на официальной странице в Facebook.

"19 сентября дежурному Специальной поисково-спасательной части АРЗ СП ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области поступило сообщение от 22-летнего туриста, жителя города Киев, о том, что он вместе девушкой, 2002 г. р., жительницей г. Киев, движутся по Черногорскому хребту от озера Бребенескул Закарпатской области в направлении горы Дземброня (на границе Закарпатской и Ивано-Франковской области), не могут самостоятельно продолжить движение и нуждаются в помощи спасателей, в связи со сложными погодными условиями, а именно – сильный ветер, ограниченная видимость, низкая температура", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что туристы совершали проход по Черногорскому хребту от урочища Заросляк до села Дземброня, через горы Шпицы, озеро Несамовите, озеро Бербенескул, горы Гутин Томнатик и Менчул.

Спасатели поисково-спасательного отделения Яворник, базирующегося на горе Поп Иван, нашли пострадавших и после проведения мероприятий по обогреву сопроводили до озера Бребенескул Закарпатской области, где встретились с закарпатскими спасателями и совместно с пострадавшими на снегоболотоходе "БОГУН" продолжили следование на встречу автомобилю скорой медицинской помощи. В селе Богдан Закарпатской области спасатели передали пострадавших медикам. От дальнейшей госпитализации туристы отказались.

Как сообщал УНИАН, ежегодно в Украинских Карпатах, несмотря на предупреждения спасателей, теряются, травмируются или даже гибнут немало туристов. Среди главных причин – легкомыслие, пренебрежение мерами безопасности и переоценка собственных сил.

В прошлом году в Украине заработало мобильное приложение "Спасение в горах", разработанное для того, чтобы упростить процесс взаимодействия со спасательной службой во время возникновения чрезвычайной ситуации в горах и сделать ее более эффективной.