По состоянию на 08:15 температура воздуха на горе Поп Иван Черногорский -1 градус.

В воскресенье, 18 сентября, в сети показали фото первого снега в Украине - выпал он на вершине горы в Карпатах.

Фотографией с первым осенним снегом в этом году поделился Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

"По состоянию на 08:15 18.09.2022 на горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена. Падает снег. Ветер юго-западный, 6-8 м/с. Температура воздуха -1°С", - говорится в сообщении. Видео дня

Еще вчера гору окутывал туман и падал дождь, сегодня туда пришел мороз и первый снег.

Также фотографиями первого снега в высокогорье в Facebook поделился Василий Фицак.

Отметим, что по Украине в целом за окном все еще плюсовая температура, кое-где идет дождь.

Как сообщала Погода УНИАН, на выходных, 17 и 18 сентября, в Украине ожидается нестабильная погода. Практически всю страну, кроме некоторых южных областей, накроют дожди с грозами и температурные контрасты. На западе похолодает до + 10°...+13°, а на юго-востоке и в Крыму температура поднимется до +27°...+32°.

Вас также могут заинтересовать новости: