Несмотря на споры о том, можно ли отдыхать во время войны, в горы в этом году туристы все же ездят.

Яремче - небольшой туристический городок в Ивано-Франковской области. Он привлекает туристов развлечениями, свойственными для горных районов: катаниями на квадроциклах, джип-турами и, конечно же, пешими подъемами на местные вершины.

Одна из самых популярных точек, она же и самая высокая, - гора Маковица. Сегодня оттуда открывается потрясающий вид на летнюю природу Карпат.

Гора довольно невысокая - всего 984 метра (Говерла - 2060,8 метра). Но поднявшись наверх, можно рассмотреть горный хребет Явирник, вершины Довбушанки, Хомяка и Синяка.

Сегодня похода здесь солнечная, поэтому на северо-западе видны еще и Говерла с Петросом.

В солнечную погоду расстояние видимости составляет более 50 километров вокруг.

Существует два варианта подняться на Маковицу. Первый подойдет любителям пеших прогулок, так как идти вверх - минимум 2,5 часа. Второй - мечта ленивых. За отдельную плату вас могут прокатить на верхушку на квадроцикле.

Ранее УНИАН писал, почему стоит отправиться на отдых в Яремче.

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