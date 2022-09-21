В ведомстве предупреждают, что "путешествие" по заснеженным горам может быть крайне опасным для жизни и здоровья.

Лиц, пытающихся уклоняться от военной службы, призывают не подвергать жизнь опасности, потому что в горной местности границы выпало до 40 см снега.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Обращаем внимание на существенное ухудшение погодных условий в горной местности: на высокогорных участках границы фиксировалось до 40 см снега", - говорится в сообщении.

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При этом, как отмечается, на бдительность пограничников смена погоды никак не повлияет, ведь они обеспечивают надежную охрану государственного рубежа при любых условиях.

"А вот потенциальным правонарушителям лучше воздержаться от своих намерений, поскольку путешествие по заснеженным горам может быть крайне опасным для жизни и здоровья", - говорится в сообщении.

По данным пограничников, только с начала сентября на участке Западного регионального управления Госпогранслужбы задержали 230 человек, которые пытались незаконно пересечь границу вне пунктов пропуска.

Как ранее сообщал УНИАН, в воскресенье, 18 сентября, в сети показали фото первого снега в Украине - выпал он на вершине горы в Карпатах.

20 сентября стало известно, что спасателям пришлось спасать двух туристов из Киева, которые не смогли самостоятельно спуститься с гор из-за непогоды. Спасатели призвали воздержаться туристов от походов в горы и в течение следующих дней, ведь снегопады в Карпатах продолжаются до сих пор, кое-где снега уже намело по несколько десятков сантиметров.

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