Руководитель Киевского детского диагностического центра заставляла подчиненных врачей ежемесячно отчислять ей часть заработной платы.

В Киеве на вымогательстве взяток с врачей и подделке свидетельств о вакцинации разоблачили руководителя и врача медучреждения, экс-советника заместителя председателя КГГА и экс-заместителя министра соцполитики.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, руководитель Киевского детского диагностического центра организовала схему, по которой подчиненные ей врачи ежемесячно отчисляли ему часть заработной платы для того, чтобы продолжать работать в этом учреждении.

Размер "дани" зависел от количества рабочих смен врачей.

"В ходе документирования противоправной деятельности задокументировано вымогательство и получение указанным должностным лицом денежных средств от врачей на сумму 46 тыс. гривен. После очередной передачи неправомерной выгоды в размере 30 тыс. грн. последняя была задержана", - говорится в сообщении.

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Кроме того, правоохранители установили, что группа лиц, в состав которой входили вышеупомянутая руководитель, один из врачей этого медицинского центра, бывшая советник заместителя председателя КГГА и экс-заместитель министра социальной политики, организовали внесение в информационную систему Helsi.me заведомо ложных сведений о вакцинации граждан от COVID-19 без ее фактического проведения. Такая услуга стоила 250 долларов.

Так, двое из участников группы подыскивали потенциальных клиентов и принимали от них заказы, после чего передавали данные директору учреждения здравоохранения, которая направляла соответствующие списки врачу.

Впоследствии сведения о якобы осуществленной вакцинации этих граждан вносились другим участником группы в электронную систему eHealth для дальнейшей загрузки в Единый портал государственных услуг "Дия".

Во время обысков по местам работы и жительства участников схемы изъяты мобильные телефоны, черновые записи, а также копии паспортов граждан Украины.

В ведомстве уточнили, что до начала проведения обыска одна из фигурантов выбросила свой мобильный телефон в окно, а другая - спрятала за шкафом.

Сейчас руководитель медучреждения задержана по подозрению в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (Принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом), ч. 3 ст. 362 УК Украины (несанкционированные действия с информацией, совершенные лицом, которое имеет право доступа к ней). Другим трем фигурантам пока сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 362 УК Украины.

Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, речь идет о руководителе Киевского детского диагностического центра Светлане Матвеевой, бывшем заместителе министра социальной политики по вопросам европейской интеграции Александре Чуркиной, бывшем советнике заместителя председателя КГГА по вопросам обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин Анне-Виктории Воронцовой.

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