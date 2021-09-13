Экс-руководителя территориального органа Государственной регуляторной службы Украины будут судить за вымогательство взятки за назначение на должность. Чиновник "продавал" место в предприятии за 50 тысяч долларов.
Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.
Как говорится в сообщении, обвиняемый пытался завладеть 50 тыс. долларов США якобы за назначение гражданина на руководящую должность в предприятии. Позднее за 10 тыс. долларов США он обещал этому же гражданину повлиять на принятие решения лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, о назначении его на другую должность до одного из министерств.
Во время получения средств подозреваемого задержали правоохранители.
Читайте такжеСБУ задержала экс-боевика "Русской православной армии"По фактам злоупотребления влиянием и мошенничества (ч. 2 ст. 369-2 и ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 УК Украины) правоохранители уже направили обвинительный акт в суд. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Главного следственного управления ГБР.
Ранее УНИАН уже сообщал о чиновниках, которые "торговали" не должностями, а местами на кладбищах. Чиновники Киева организовали схему вымогательства взяток за выделение мест для захоронения людей, они требовали до 50 тысяч долларов.
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