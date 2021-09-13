За назначение человека на руководящую должность в предприятии он пытался получить 50 тысяч долларов.

Экс-руководителя территориального органа Государственной регуляторной службы Украины будут судить за вымогательство взятки за назначение на должность. Чиновник "продавал" место в предприятии за 50 тысяч долларов.

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

Как говорится в сообщении, обвиняемый пытался завладеть 50 тыс. долларов США якобы за назначение гражданина на руководящую должность в предприятии. Позднее за 10 тыс. долларов США он обещал этому же гражданину повлиять на принятие решения лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, о назначении его на другую должность до одного из министерств.

Во время получения средств подозреваемого задержали правоохранители.

Читайте такжеСБУ задержала экс-боевика "Русской православной армии"По фактам злоупотребления влиянием и мошенничества (ч. 2 ст. 369-2 и ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 УК Украины) правоохранители уже направили обвинительный акт в суд. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Главного следственного управления ГБР.

Ранее УНИАН уже сообщал о чиновниках, которые "торговали" не должностями, а местами на кладбищах. Чиновники Киева организовали схему вымогательства взяток за выделение мест для захоронения людей, они требовали до 50 тысяч долларов.

Также Вас могут заинтересовать новости:

Автор: Екатерина Гирнык