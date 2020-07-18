Взрыв возле метро в Киеве: стало известно о состоянии пострадавшего

У парня констатировали минимальное оглушение.

22-летний студент, травмировавший ноги во время взрыва неизвестного предмета в урне возле столичной станции метро «Шулявская», уже прооперирован.

Об этом на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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«Врачи удалили много осколков от взрывного устройства и передали их правоохранителям. Парень находится в отделении одной из столичных больниц. Его состояние стабильное, средней тяжести», – сказал он.

По словам Кличко, у парня констатировали минимальное оглушение – медики обещают, что его слух восстановится в ближайшее время.

Как сообщал УНИАН, взрыв произошел на станции метро "Шулявская" в мусорном баке вечером 17 июля. 22-летний парень получил множественные осколочные травмы ног. Сегодня стало известно о еще троих травмированных. Кроме того, в полиции предварительно сообщили, кто мог подложить взрывчатку в мусорку.

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