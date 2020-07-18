Взрыв возле метро в Киеве: количество пострадавших увеличилось

Полиции удалось установить свидетелей происшествия.

В результате взрыва неизвестного устройства в урне на станции "Шулявская" пострадали уже четверо человек.

Об этом сообщает столичная полиция.

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Кроме госпитализированного 22-летнего студента, телесные повреждения получили еще трое человек. Все самостоятельно обратились к медикам. После обследования пострадавших отпустили.

Спикер МВД Артем Шевченко рассказал в комментарии Сегодня, что полиции удалось установить свидетелей происшествия. По словам очевидцев, взрыв прогремел после того, как четверо подростков бросили в урну пакет. После взрыва они скрылись.

Шевченко добавил, что пострадавший студент получил ранения от разбитого в результате взрыва стекла входных дверей. Другие обстоятельства выясняются.

Как сообщал УНИАН, взрыв прогремел на станции метро "Шулявская" в мусорном баке вечером 17 июля. 22-летний парень получил множественные осколочные травмы ног.

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