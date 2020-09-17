В управлении ГСЧС Киева рассказали, что, скорее всего, инцидент имеет бытовой характер, не связанный со взрывчаткой.

В результате взрыва в ресторане на Андреевском спуске в Киеве пострадали двое работников заведения, жертв нет.

Об этом сообщила пресс-секретарь Национальной полиции Оксана Блищик.

По ее словам, на месте инцидента работают спасатели и следственно-оперативная группа. Причины взрыва выясняются.

Как сообщил источник в Управлении ГСЧС Киева, скорее всего, инцидент имеет бытовой характер, не связанный со взрывчаткой. Взрыв произошел на кухне ресторана и, скорее всего, связан с кухонным оборудованием.

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Автор: Дмитрий Хилюк