Причины взрыва выясняются / скриншот из видео
В результате взрыва в ресторане на Андреевском спуске в Киеве пострадали двое работников заведения, жертв нет.
Об этом сообщила пресс-секретарь Национальной полиции Оксана Блищик.
По ее словам, на месте инцидента работают спасатели и следственно-оперативная группа. Причины взрыва выясняются.
Как сообщил источник в Управлении ГСЧС Киева, скорее всего, инцидент имеет бытовой характер, не связанный со взрывчаткой. Взрыв произошел на кухне ресторана и, скорее всего, связан с кухонным оборудованием.
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