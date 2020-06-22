Взрыв на Позняках: из-за угрозы жизни завалы разбирают всего трое спасателей

Под завалами, вероятно, остаются два человека.

В Киеве на Позняках пришлось приостановить работы по разбору завалов из-за того, что они угрожают жизни спасателей. Сейчас завалы разбирают всего трое спасателей.

Об этом сообщила пресс-секретарь главного управления ГСЧС Светлана Водолага, передает ТСН.

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Она рассказала, что спасатели были вынуждены приостановить работы по поиску и спасению пострадавших, поскольку начала деформироваться внешняя стена. Есть угроза обрушения конструкции, а это представляет риск для жизни и здоровья работников.

"Мы не можем запустить туда больше людей, сейчас там работают по 3-4 человека", - пояснила пресс-секретарь.

Также Светлана Водолага прокомментировала заявление заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко о том, что спасатели планируют разобрать завалы дома до вечера 22 июня.

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"Прогнозы никто не делает", - сказала пресс-секретарь. Пока неизвестно, когда завершатся работы по разборке. По состоянию на 14:00 спасатели продолжают разбирать завалы на 4 этаже дома.

По словам Светланы Водолаги, под завалами находятся два человека, но есть вероятность, что пострадавших может быть больше. "Официально мы знаем, что под завалами есть два человека, но мы не исключаем, что там больше людей", - сказала она.

Как сообщал УНИАН, 21 июня в 10:00 в Киеве, на улице Соломии Крушельницкой, 1/5, в десятиэтажном жилом доме произошел взрыв, предварительно, газовоздушной смеси без последующего горения. В результате взрыва произошло разрушение четвертого, пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей.

Полиция открыла уголовное дело и провела обыски в газораспределительной компании и всех коммунальных службах, которые обслуживали многоэтажку.

По состоянию на утро 22 июня погибли три человека, пятеро травмированы, троих удалось спасти.

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