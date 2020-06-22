Взрыв на Позняках: спасатели приостановили работы в доме из-за угрозы обвала
В связи с угрозой обвала спасатели пока не проводят работы внутри разрушенного дома на Позняках в Киеве.
Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
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"По состоянию на 12:00 22 июня проводятся работы по уборке разрушенных конструкций с внешней стороны дома с помощью КП-30 и автокрана, в связи с угрозой обрушения конструкций работы внутри дома не проводятся", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, 21 июня в 10:00 в Киеве, на улице Соломии Крушельницкой, 1/5, в десятиэтажном жилом доме произошел взрыв, предварительно, газовоздушной смеси без последующего горения.
В результате взрыва произошло разрушение четвертого, пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей.
Полиция открыла уголовное производство и проводила обыски в газораспределительной компании и всех коммунальных службах, которые обслуживали многоэтажку.
По состоянию на утро 22 июня погибли три человека, пять травмированы, троих удалось спасти.
Судьба двух мужчин – 1976-го и 1967-го годов рождения - остается неизвестной.
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