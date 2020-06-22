Взрыв на Позняках: спасатели приостановили работы в доме из-за угрозы обвала

В то же время спасатели продолжают убирать разрушенные конструкции с наружной стороны дома.

В связи с угрозой обвала спасатели пока не проводят работы внутри разрушенного дома на Позняках в Киеве.

Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

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"По состоянию на 12:00 22 июня проводятся работы по уборке разрушенных конструкций с внешней стороны дома с помощью КП-30 и автокрана, в связи с угрозой обрушения конструкций работы внутри дома не проводятся", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 21 июня в 10:00 в Киеве, на улице Соломии Крушельницкой, 1/5, в десятиэтажном жилом доме произошел взрыв, предварительно, газовоздушной смеси без последующего горения.

В результате взрыва произошло разрушение четвертого, пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей.

Полиция открыла уголовное производство и проводила обыски в газораспределительной компании и всех коммунальных службах, которые обслуживали многоэтажку.

По состоянию на утро 22 июня погибли три человека, пять травмированы, троих удалось спасти.

Судьба двух мужчин – 1976-го и 1967-го годов рождения - остается неизвестной.

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