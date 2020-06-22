Спасатели планируют к вечеру закончить работы на месте взрыва дома на Позняках - МВД

На сегодняшнее утро, погибли три человека, пятеро травмированы, трех удалось спасти. Судьба двоих мужчин остается неизвестной.

Сотрудники ГСЧС планируют к сегодняшнему вечеру закончить работы по разбору завалов разрушенного взрывом жилого дома на столичных Позняках.

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Об этом заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил на своей странице в Facebook.

Геращенко отметил, что спасатели продолжают круглосуточно, вручную, рискуя своей жизнью, разбирать завалы, чтобы спасти жизни людей.

«К вечеру планируется полностью закончить эти работы», - добавил заместитель министра.

Как сообщал УНИАН, 21 июня в 10:00 в Киеве, на улице Соломии Крушельницкой, 1/5, в десятиэтажном жилом доме произошел взрыв, предварительно, газовоздушной смеси без последующего горения.

В результате взрыва произошло разрушение четвертого, пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей.

Полиция открыла уголовное производство.

По состоянию на утро 22 июня погибли три человека, пятеро травмированы, трех удалось спасти.

Судьба двух мужчин - 1976 и 1967 годов рождения - остается неизвестной.

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