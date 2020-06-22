Спасатели планируют к вечеру закончить работы на месте взрыва дома на Позняках - МВД
Сотрудники ГСЧС планируют к сегодняшнему вечеру закончить работы по разбору завалов разрушенного взрывом жилого дома на столичных Позняках.
Читайте такжеДва-три человека все еще могут находиться под обломками дома на Позняках – СМИ
Об этом заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил на своей странице в Facebook.
Геращенко отметил, что спасатели продолжают круглосуточно, вручную, рискуя своей жизнью, разбирать завалы, чтобы спасти жизни людей.
«К вечеру планируется полностью закончить эти работы», - добавил заместитель министра.
Как сообщал УНИАН, 21 июня в 10:00 в Киеве, на улице Соломии Крушельницкой, 1/5, в десятиэтажном жилом доме произошел взрыв, предварительно, газовоздушной смеси без последующего горения.
В результате взрыва произошло разрушение четвертого, пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей.
Полиция открыла уголовное производство.
По состоянию на утро 22 июня погибли три человека, пятеро травмированы, трех удалось спасти.
Судьба двух мужчин - 1976 и 1967 годов рождения - остается неизвестной.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram