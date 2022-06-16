По факту происшествия открыто уголовное производство.

Два человека погибли в результате взрыва в Чернобаевке Херсонской области. Еще пять человек получили ранения разной тяжести.

Об этом сообщила пресс-служба Херсонской областной прокуратуры.

Отмечается, что 15 июня в селе Чернобаевка прогремел взрыв в районе рынка, который находится в центре села. В результате инцидента погибли двое местных жителей, а еще пятеро ранения разной степени тяжести. При этом не уточняется, что могло взорваться

По данному факту открыто уголовное производство по статье 438 "Нарушение законов и обычаев войны" Уголовного кодекса Украины.

Как ранее сообщал УНИАН, украинские СМИ 15 июня сообщили о мощном взрыве в Чернобаевке Херсонской области. По словам местных жителей, взрыв прогремел в районе местного рынка. Кроме того, сообщалось о погибших и травмированных, но их количество не уточнялось.

Позже информацию о взрыве подтвердил депутат Херсонского облсовета, советник председателя Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань. Он отметил, что российские оккупанты пытаются таким образом запугать местных жителей и отомстить за точную работу ВСУ.

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