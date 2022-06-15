По данным местных жителей, инцидент произошел в районе местного рынка.

Мощный взрыв прогремел во временно оккупированной Чернобаевке Херсонской области. В результате инцидента есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает Суспильне.

По данным местных жителей, взрыв прогремел в районе местного рынка утром в среду, 15 июня.

"В Чернобаевке утром в районе местного рынка произошел взрыв. Есть погибшие и травмированные, количество уточняется", - говорится в сообщении.

Феномен Чернобаевки - что известно

Военный аэродром в Чернобаевке российские войска используют как командный пункт и место сбора самолетов и вертолетов. Впервые на этом аэродроме позиции захватчики разгромили еще 27 февраля. Впрочем, после удара украинскими "Байрактарами", россияне разместили на том же месте новые вертолеты.

По меньшей мере два раза в Чернобаевке были уничтожены высокие чины российской армии, в том числе российский командующий 8-й армии-генерал-лейтенант Андрей Мордвичев.

В то же время, у российских военных уже сформировалась паника от одной лишь мысли о Чернобаевке. Ведь там они постоянно терпят поражения.

По словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, 29 мая противник потерпел поражение в Чернобаевке в 22-й раз.

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