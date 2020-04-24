Тренировки истребителей или взрыв: жителей Белой Церкви напугал странный звук

Официальной информации о происшествии в настоящее время нет.

Вблизи г. Белая Церковь Киевской области 24 апреля раздался загадочный взрыв.

Об этом сообщает местное издание «Вголос» со ссылкой на сообщения очевидцев в Facebook.

Читайте такжеВ Одесской области из-за обрушения бетонных плит тяжело травмированы двое малолетних детей (фото)

Один из местных жителей заметил, что взрыв был настолько мощным, что задрожали окна в доме.

Другие пользователи социальных сетей подтвердили слова мужчины, отметив, что взрыв был слышен и в других ближайших населенных пунктах.

Как подтвердили УНИАН жители Белой Церкви, мощный взрыв прогремел около 17:30.

Однако официальной информации о происшествии в настоящее время нет.