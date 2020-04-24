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Тренировки истребителей или взрыв: жителей Белой Церкви напугал странный звук

23:10, 24 апреля 2020
Происшествия
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Взрыв был мощным / facebook.com/mvs.gov.ua

Об этом сообщает местное издание «Вголос» со ссылкой на сообщения очевидцев в Facebook.

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Один из местных жителей заметил, что взрыв был настолько мощным, что задрожали окна в доме.

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Другие пользователи социальных сетей подтвердили слова мужчины, отметив, что взрыв был слышен и в других ближайших населенных пунктах.

Как подтвердили УНИАН жители Белой Церкви, мощный взрыв прогремел около 17:30.

Однако официальной информации о происшествии в настоящее время нет.

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