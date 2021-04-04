Во Львовской области в с. Конотопы во дворе частного дома произошел взрыв, в результате которого пострадал мужчина.
Об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.
Читайте такжеОт взрыва на Львовщине погиб бывший АТОшник, расследуется самоубийство
"В результате взрыва пострадавшего с диагнозом: неполная ампутация левой кисти руки, ранения нижней челюсти слева, множественные осколочные ранения грудной клетки, живота и бедра госпитализировали во Львовскую БСМП", - говорится в сообщении.
Как отмечается, также с места происшествия изъято 92 пустые гильзы, 42 предмета, похожих на боеприпасы, 21 предмет, похожий на снаряд к боеприпасу II мировой войны, 4 полных магазина с боеприпасами и 6 пустых магазинов.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Во Львове мужчина упал с моста и погиб (видео 18+)
- На Львовщине водителя на экскаваторе заживо похоронило в карьере (фото)
- Во Львове крышка люка влетела в авто и убила 10-летнего мальчика (фото, видео)
- На Львовщине взорвался неизвестный предмет: пострадали две девушки (видео)
- Ударил ножом 9 раз: парень рассказал, почему убил 19-летнюю студентку во Львове
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram