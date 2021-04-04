Пострадавшего госпитализировали с множественными травмами.

Во Львовской области в с. Конотопы во дворе частного дома произошел взрыв, в результате которого пострадал мужчина.

Об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

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"В результате взрыва пострадавшего с диагнозом: неполная ампутация левой кисти руки, ранения нижней челюсти слева, множественные осколочные ранения грудной клетки, живота и бедра госпитализировали во Львовскую БСМП", - говорится в сообщении.

Как отмечается, также с места происшествия изъято 92 пустые гильзы, 42 предмета, похожих на боеприпасы, 21 предмет, похожий на снаряд к боеприпасу II мировой войны, 4 полных магазина с боеприпасами и 6 пустых магазинов.

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Автор: Екатерина Лиманская