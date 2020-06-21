Как выглядит дом на Позняках после взрыва: появилось видео с дрона

В доме зияет огромная дыра, а на земле лежат вырванные взрывом бетонные плиты.

Разрушенный взрывом жилой дом на Позняках сняли с высоты птичьего полета.

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На опубликованном в соцсетях видео можно видеть, что целая секция девятиэтажки основательно разрушена и едва ли подлежит восстановлению.

В доме зияет огромная дыра, а на земле лежат вырванные взрывом бетонные плиты

Напомним, взрыв газа в Киеве произошел в 10: 21 июня, в результате была разрушена секция жилого дома. На данный момент известно о двух погибших, трех пропавших жителей ищут спасатели.

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