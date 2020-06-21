Как выглядит дом на Позняках после взрыва: появилось видео с дрона
13:19, 21 июня 2020Происшествия
858 0
В доме зияет огромная дыра, а на земле лежат вырванные взрывом бетонные плиты.
Место взрыва газа на Позняках / Скриншот
Разрушенный взрывом жилой дом на Позняках сняли с высоты птичьего полета.
Читайте такжеВзрыв на Позняках: спасатели не исключают обрушения дома
На опубликованном в соцсетях видео можно видеть, что целая секция девятиэтажки основательно разрушена и едва ли подлежит восстановлению.
В доме зияет огромная дыра, а на земле лежат вырванные взрывом бетонные плиты
Напомним, взрыв газа в Киеве произошел в 10: 21 июня, в результате была разрушена секция жилого дома. На данный момент известно о двух погибших, трех пропавших жителей ищут спасатели.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter