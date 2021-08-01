Последнюю инспекцию тоннеля завершили за три дня до инцидента

В Норвегии в тоннеле Тродаль, на трассе Е39, к северу от Бергена, в районе городка Матре камень, сорвавшийся с потолка, упал на легковой автомобиль.

В результате автомобиль поврежден настолько, что не подлежит восстановлению. Об этом сообщает NRK.

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В компании-операторе дороги сообщили, что камень весил около тонны и во время падения он проломил крішу автомобиля.

Машина полностью разрушена, однако уцелела зона, где было расположено водительское сиденье.

Как сообщает издание, камни попали в еще одно авто, но нанесли меньший вред. Женщина-свидетель события, подъехавшая туда через несколько минут после инцидента, рассказывала, что водитель был в шоке, но самостоятельно вышел из автомобиля.

Более шести часов после инцидента проезд по тоннелю был закрыт.

Впоследствии стало известно, что водитель легковушки, в которую попал камень - 41-летний гражданин Польши, который живет в Норвегии. Он ехал встретить детей в аэропорту.

"Это словно новая жизнь, новый шанс. Я теперь точно буду проводить больше времени с семьей, а не на работе, как это бывало обычно", - рассказал он в комментарии.

Мэр муниципалитета Масфйорден Карстейн Тотланд сказал, что очень удивлен таким инцидентом именно в этом туннеле, потому что его недавно обновляли.

"Туннели - это всегда определенный риск, но в нашей части страны строить дороги без них непросто", - отметил он.

Примечательно, что последнюю инспекцию тоннеля завершили за три дня до инцидента.

Автор: Елена Коваленко