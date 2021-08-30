Врачам удалось спасти пострадавшего.

В Харьковской области 65-летнему мужчине резко стало плохо после укуса шершня. Медикам удалось его спасти.

Об этом сообщает Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф на Facebook-странице.

"Анафилактический шок в результате укуса шершня стал причиной клинической смерти 65-летнего жителя Харьковского района", – говорится в сообщении.

Инцидент произошел утром 29 августа.

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Мужчину госпитализировали.

Недавно на Сумщине ребенка укусила Аргиопа Брюнниха, также ее называют паук-оса. Инцидент произошел в Глухове, от встречи с опасным существом пострадал 12-летний мальчик.

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Автор: Катерина Шварц