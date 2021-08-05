Плохое самочувствие, боль и огромный синяк - все это пришлось терпеть подростку.

На Сумщине ребенка укусила Аргиопа Брюнниха, также ее называют паук-оса. Инцидент произошел в Глухове, от встречи с опасным существом пострадал 12-летний мальчик.

Об этом сообщает издание "ВШ".

Ребенок четко запомнил момент укуса. Мальчик играл в мяч на футбольном поле, внезапно он почувствовал резкую боль. Почти сразу после укуса у подростка опухла нога. Вокруг точки, куда паук-оса воткнул свое острое жало, появился большой синяк фиолетового цвета.

В течение суток после укуса мальчику было плохо. У него болела голова, его тошнило. Подросток чувствовал общую слабость. К счастью, у ребенка не возникла аллергическая реакция. Если бы она началась, маленькому жителю Глухова было бы гораздо хуже.

Читайте такжеСмерть на свадьбе: в Египте невеста скончалась через время после бракосочетанияПлохое самочувствие, боль и большой синяк - все это из-за яда, который попал в организм ребенка от паука-осы. Смертельной опасности встреча с Аргиопой Брюнниха для ребенка не несет. Но если человека укусило такое существо, лучше обращаться к врачу.

Причинила боль ребенку именно самка паука-осы. Самцы не имеют яда и не несут человеку вреда. Самки Аргиопы Брюнниха могут кусать людей и животных, но их яд для другого. Паучихи убивают своих партнеров во время спаривания.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Кирилловку атаковали большие пауки. Очевидцы сняли жуткое видео.

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Автор: Полина Кузенко