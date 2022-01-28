Пациентам уже перелили 12 метров крови.

Медики стабилизировали состояние пострадавших во время бойни на "Южмаше" в Днепре. Пациентам уже перелили 12 метров крови.

Об этом рассказал главврач ОКБ им. Мечникова Сергей Риженко о время брифинга.

По его словам, девушке Жанне вырезали метр кишечника и планируют операцию на позвоночнике.

"Врачи во время операции девушке Жанне, которой Артемий Рябчук выстрелил в живот, удалили более метра поврежденного тонкого и толстого кишечника. Делаем все возможное, чтобы ее стабилизировать. Уже поднялся гемоглобин – это почти норма. Должны будем сделать еще одну операцию, чтобы стабилизировать позвонок. Пуля прошла через живот и вышла через поясничный отдел позвоночника. Жанна в очень тяжелом состоянии. Сейчас девушка стабильна, в сознании и пытается говорить, но мешает трубка", - рассказал врач.

Читайте такжеРасстрел в Днепре: что известно о солдате Артемии Рябчуке, убившем сослуживцевПри этом он отметил, что остальные пострадавшие стабильные, пытаются говорить, а некоторые даже улыбаются.

"Остальные пострадавшие – стабильные. Один парень в тяжелом состоянии, его сняли с аппарата ИВЛ, он сам дышит и сам разговаривает. Еще двух будем переводить из реанимации", - отметил Рыженко.

Кроме того, он указал, что приехавшие на вызов медики давно не видели такой ситуации – люди лежала в лужах своей крови.

"Когда их забрали скорые, то пострадавшие были в лужах собственной крови. Медики давно не видели такой большой кровопотери. Мы сразу начали переливать кровь и уже перелили 12 литров, из них более 4 литров Жанне", - подытожил врач.

Расстрел в Днепре - что известно

Около 4 часов утра 27 января в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, 20-летний нацгвардеец Артемий Рябчук открыл огонь из автоматического оружия по караулу военнослужащих НГУ. В результате погибли 5 человек, в том числе женщина-работница завода, еще 5 получили ранения. Злоумышленник с оружием и патронами исчез.

Правоохранители задержали нацгвардейца в Подгородном Днепропетровской области.

По факту умышленного убийства и дезертирства с оружием (ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 408 УК) начато уголовное производство. Также расследуется дело по поводу служебной халатности руководства Нацгвардии, приведшей к трагедии.

Рябчуку сообщили о подозрении по ст.115 (преднамеренное убийство), ст. 408 (дезертирство), ст.410 (угон, присвоение, вымогание военнослужащим оружия и боевых припасов) УКУ.

В МВД создали специальную следственную комиссию, которая исследует первопричины трагедии в Днепре.

Сегодня подозреваемому должны избрать меру пресечения.

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