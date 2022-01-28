Спасатели продолжают поисковые работы по выявлению возможных пострадавших и разбирают разрушенные конструкции.

В Запорожье произошел взрыв в жилом четырехэтажном доме на четыре подъезда. Уже известно, что во время инцидента погиб один человек, есть пострадавшие.

Об этом сообщается в Telegram-канале ГСЧС Украины.

Взрыв произошел 28 января в 04:04. Предварительно спасатели сообщают, что мог взорваться газ в квартире на втором этаже. Из дома эвакуировали 15 жильцов, чьи квартиры расположены в третьем подъезде, где и произошел взрыв.

"В результате взрыва погиб 1 человек и пострадали 2 человека. Взрывом разрушены несущие элементы в пределах одного подъезда, предварительно повреждены 7 квартир", - сообщили в ГСЧС.

К спасательным работам привлекли 29 человек и 9 единиц специальной техники, однако со временем количество людей, которые ликвидируют последствия, увеличилось. Всего привлекли 88 человек и 26 единиц техники, из них от ГСЧС - 40 спасателей и 10 ед. техники.

На месте инцидента продолжаются поисковые работы по выявлению возможных пострадавших и разборке разрушенных конструкций. ГСЧС обеспечила освещение возле дома и развернула мобильный пункт обогрева.

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Ранее УНИАН уже сообщал, что недавно в жилом доме в Черновцах взорвался газ. В полиции уже назвали причину инцидента.

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