Больше всего таких случаев было в Харьковской, Тернопольской и Волынской областях.

По данным временной следственной комиссии Верховной Рады, с Украины с начала войны выехали более 66 тысяч мужчин призывного возраста. Всего разрешения на выезд получили 96 442 человека.

Как отмечает комиссия, еще трех тысяч мужчин пограничники не выпустили, поскольку цель поездки не была подтверждена. Временную следственную комиссию создали для расследования нарушений военного положения.

Сейчас известно, что более 11% общей численности граждан, получивших разрешение, не вернулись обратно по истечении установленного срока. Речь идет о 9 тысячах человек. Больше всего подобных случаев было в Харьковской, Тернопольской и Волынской областях. Еще 30 068 не воспользовались имеющимися разрешениями.

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Сколько граждан выехало из Украины

По последним данным количество украинских беженцев в Европе, получивших статус временной защиты или аналогичной национальной программы защиты, достигло 5 008 482 человек. Это максимальный показатель с начала полномасштабной войны.

За три месяца этого года общий пассажиропоток через госграницу по сравнению с аналогичным периодом 2022 года меньше на 16%. Это связано с пасхальными праздниками. Всего за последнюю неделю в Украину въехало на 80 тыс. человек больше, чем выезжало.

Согласно исследованию, ровно 41% украинских айтишников, выехавших за границу после начала полномасштабной войны и накануне, планируют вернуться в Украину.

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