Злоумышленник "атаковал" отделение "Банка Грузии", узнали журналисты.

В грузинском городе Кварели, расположенном в регионе Кахети, вооруженный злоумышленник ворвался в банк, в котором были сотрудники и посетители.

Инцидент произошел на ул. Чавчавадзе. По предварительным сведениям, злоумышленник ворвался в отделение "Банка Грузии" и вооружен гранатой, сообщает "Новости-Грузия", ссылаясь на сведения грузинского Министерства внутренних дел.

По данным ведомства, полицейские оцепили территорию вокруг банка.

"...сотрудники правоохранительных органов принимают все необходимые и неотложные меры, а также проводятся следственные и оперативные мероприятия...", – добавили в МВД.

Нападение на банк в Грузии – видео с места происшествия

"Банк Грузии" – это одна из крупнейших грузинских финансовых организаций.

Напомним, в конце августа подобное преступление было совершено в Бразилии. В центре бразильского города Арасатуба утром 30 августа банда вооруженных грабителей атаковала три банка, захватила заложников, а потом пыталась скрыться.

Правоохранители выяснили, что к преступлению причастны около 20 человек. Для того, чтобы скрыться, злоумышленники перекрывали дороги горящими машинами, установили по всему городу взрывные устройства и захватили заложников.

В результате ограблений погибли, по меньшей мере, три человека. Из-за злоумышленников пострадало много людей. Правоохранителям удалось задержать трех нападавших.

Автор: Екатерина Присяжнюк