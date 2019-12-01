Подрыв отделения "Ощадбанка" в Киеве: подозреваемых задержали
09:36, 01 декабря 2019Происшествия
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В Днепровском районе Киева ночью взорвали банкомат "Ощадбанка", разрушив все отделение.
Задержаны подозреваемые в подрыве столичного банка / Информатор
Полиция задержала лиц, подозреваемых в ограблении и подрыве отделения «Ощадбанка» минувшей ночью.
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Об этом в Facebook сообщил председатель правления «Ощадбанка» Андрей Пышный.
«Меньше суток понадобилось полиции для того чтобы не только установить, но и задержать подозреваемых, изъяв необходимые доказательства», – написал он.
Как сообщал УНИАН, сегодня ночью, 30 ноября, в Днепровском районе Киеве на улице Энтузиастов, злоумышленники взорвали банкомат "Сбербанка". В результате взрыва никто не пострадал.
Следственным отделом полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее ущерб в крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.
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