Подрыв отделения "Ощадбанка" в Киеве: подозреваемых задержали

В Днепровском районе Киева ночью взорвали банкомат "Ощадбанка", разрушив все отделение.

Полиция задержала лиц, подозреваемых в ограблении и подрыве отделения «Ощадбанка» минувшей ночью.

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Об этом в Facebook сообщил председатель правления «Ощадбанка» Андрей Пышный.

«Меньше суток понадобилось полиции для того чтобы не только установить, но и задержать подозреваемых, изъяв необходимые доказательства», – написал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью, 30 ноября, в Днепровском районе Киеве на улице Энтузиастов, злоумышленники взорвали банкомат "Сбербанка". В результате взрыва никто не пострадал.

Следственным отделом полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее ущерб в крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.