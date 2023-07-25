Несколько мужчин шумели в беседке и попали под пули.

В Одессе, где недавно поймали неадеквата, враждебного к национальным флагам, произошел новый инцидент. На этот раз другой мужчина устроил стрельбу и ранил нескольких человек из-за шума рядом с его домом.

Как сообщает региональный главк Национальной полиции, событие произошло в ночь с 23 на 24 июля на улице Макаренко. Компания мужчин в возрасте 26, 31 и 42 лет находилась в гостях одного из жителей частного дома. По данным полиции, они проводила время в беседке, расположенной на территории общего пользования, где вели себя шумно.

"Возмущенный якобы громким поведением отдыхающих, 55-летний житель другой части этого же дома вышел к ним с пистолетом и начал ссориться. Словесная перепалка сопровождалась грубой нецензурной бранью", - рассказали правоохранители.

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В разгар конфликта мужчина начал стрелять в сторону оппонентов, ранив двоих в область голени и бедра. Затем злоумышленник выбросил оружие в цветник, а сам сбежал домой. Раненые обратились за медицинской помощью, а соседи сообщили о стрельбе в полицию.

Подозреваемого задержали патрульные, позже следователи изъяли с места происшествия незарегистрированный боевой пистолет и гильзы. Кроме того, во время неотложного обыска по месту жительства фигуранта нашли патроны к этому пистолету. Изъятое направили на экспертизу. По ее выводам будут решать вопрос о сообщении мужчине о подозрении в незаконном обращении с оружием и боевыми припасами.

Сейчас ему инкриминируют дерзкое хулиганство с применением оружия (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины). Мужчине грозит до семи лет тюрьмы. Сейчас он в изоляторе временного содержания.

Еще инциденты на улице в Одессе

В январе на улице Академика Королева в Одессе задержан горожанин за стрельбу на улице. Тогда 62-летний мужчина в нетрезвом состоянии придрался к 51-летнему мужчине и оскорбил его нецензурной бранью, а услышав в ответ замечание, выстрелил в него из револьвера под патрон Флобера "SAFARI".

Полицию и скорую вызвали очевидцы. Прибыв на место, правоохранители задержали злоумышленника, а медики доставили пострадавшего в больницу. У пострадавшего было ранение бедра.

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