На месте событий работает полиция.

В Киеве возле здания Верховной Рады задержали мужчину с оружием.

Читайте такжеВ МВД показали задержанных участников перестрелки в Броварах и изъятое оружие (фото)Об этом сообщает Telegram-канал «Киев сейчас».

«У мужчины нашли нож и предмет, похожий на оружие. На месте сейчас полиция», – говорится в сообщении.

Как уточнил журналист Иван Жеведь у себя на странице в Facebook, мужчину задержали на улице Садовой возле комитетов Рады.

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Автор: Катерина Шварц