Возле Верховной Рады задержали мужчину с оружием / фото facebook.com/zheved
В Киеве возле здания Верховной Рады задержали мужчину с оружием.
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«У мужчины нашли нож и предмет, похожий на оружие. На месте сейчас полиция», – говорится в сообщении.
Как уточнил журналист Иван Жеведь у себя на странице в Facebook, мужчину задержали на улице Садовой возле комитетов Рады.
Возле Верховной Рады задержали мужчину с оружием / фото facebook.com/zheved
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